الرياض 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واستحتفي وزارة الثقافة غداً الأربعاء 22 فبراير بذكرى يوم التأسيس في 14 مدينة بالمملكة بالتزامن، عبر فعالية "الليوان"، المتضمنة رحلة تاريخية معاصرة في قالب تفاعلي يستهدف جميع الشرائح المجتمعية، وذلك في مدن الرياض، وعرعر، وسكاكا، وتبوك، وحائل، وبريدة، والدمام، والمدينة المنورة، والطائف، وجدة، والباحة، وأبها، وجازان، ونجران.وتنطلق فعالية "الليوان" بشكل رئيسي من مركز الملك عبدالله المالي "كافد" بالرياض، متصلة بباقي المدن عبر برنامج ثقافي موحّد يمتد لثلاثة أيام، ويعكس مدى التنوع الثقافي والحضاري الذي تتمتع به المملكة في مناطقها المختلفة، حيث تفتح الفعالية أبوابها للزوّار من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة الحادية عشرة مساءً، وتقدم باقة متنوعة من الأنشطة والعروض الحية، مثل عروض الحرف التقليدية التي كان يزاولها الأجداد منذ القدم، كصناعة الفخار، والسعف، ودباغة الجلود، وعروض حياكة السدو، وغزل الصوف، وحياكة البشوت.وتستضيف الفعالية المصممين وأصحاب المشاريع وصنّاع العطور والعود والبخور والبهارات والعطارين ليعرضوا منتجاتهم المستلهمة من التراث السعودي، هذا إلى جانب فنون الطهي السعودية من خلال مجموعة من المطاعم والمقاهي المحلية التي تقدم نكهات أصيلة من المطبخ السعودي، إضافة إلى القهوة السعودية. وفي قسم مخصص للمكتبة الرقمية، تُقدم فعالية "الليوان" محتوى معرفياً للزوّار يطّلعون من خلاله على أهم المعلومات التاريخية عن المملكة عبر شاشات العرض، ويتضمن هذا المحتوى أهم الأزياء التراثية، ووصفات الطهي السعودي، ومعلومات وقصص عن الدولة السعودية الأولى.وتُتيح فعالية "الليوان" مساحة مهمة للفنون الأدائية، والفنون الموسيقية، عبر عروض موسيقية وأدائية يقدمها موسيقيون وفرق شعبية متخصصة في الموروث الشعبي داخل الليوان، وعلى منصة المسرح الرئيسي. إضافة إلى مساحة تفاعلية تسمح للزوّار بمعايشة تجارب ثقافية حية، من خلال المعرض التفاعلي، ومعرض الصور، والعرض السينمائي، والأفلام الوثائقية، وعرض الأزياء المحلية النادرة، وعرض مسرحي بعنوان: "حداء الأرض"، ومجسّم فني تركيبي تفاعلي، وتجربة اختبار معلومات الزوّار عن أبرز الأحداث التاريخية، وقصص التأسيس. إلى جانب ورش العمل عن الفنون الحرفية، وندوات ثقافية يتحدث فيها مؤرخون عن تاريخ المملكة.وتأتي فعالية "الليوان" ضمن باقة الفعاليات الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة بالشراكة مع عدة جهات، ومنها شريك التأسيس هيئة تطوير بوابة الدرعية، والشركاء الاستراتيجيون: شركة أرامكو السعودية، والبنك الأهلي السعودي، وشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي، وذلك للاحتفاء بذكرى يوم التأسيس التي توافق الثاني والعشرين من شهر فبراير من كل عام، وتسليط الضوء على تاريخ المملكة العظيم الممتد منذ ثلاثة قرون، وما تخلل هذه الرحلة الوطنية الملهمة من قصص الكفاح، والنهضة، والتنمية.// انتهى //19:49ت م0214