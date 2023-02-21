جنيف 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسأطلقت المنظمة الدولية للهجرة نداءً لتوفير 161 مليون دولار أمريكي للاستجابة للزلزال المدمر في تركيا وسوريا، وتقديم المساعدات والإغاثة لنحو 1,4 مليون شخص في المناطق المتضررة .وقال مدير عام المنظمة أنطونيو فيتورينو إنه مع أكثر من 45 ألف حالة وفاة مؤكدة والعديد من النازحين والجرحى في كلا البلدين، ليس هناك دقيقة واحدة لنضيعها، مناشداً المجتمع الدولي لدعم جهود الإغاثة وتعبئة الموارد المالية بسرعة لتلبية الاحتياجات المتزايدة والملحة.وأوضح أن هذا التمويل سيسمح لفرق المنظمة بالوصول إلى أكثر من 800 ألف متضرر في تركيا، و630 شخصاً في شمال غرب سوريا بمساعدات إنسانية فورية، بما في ذلك الأدوية والخيام والأغطية والسخانات والطعام والملابس والأسرة والمراحيض والمساعدة في التنقل، مشيراً إلى تفاقم الوضع المزري في كلا البلدين بسبب طقس الشتاء ، الأمر الذي يتطلب حلولاً سريعة وكافية ودائمة .// انتهى //19:52ت م0215