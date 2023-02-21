عام / وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن فتح باب القبول والتسجيل لمديرية الجوازات على رتبة (جندي) للرجال
الثلاثاء 1444/8/1 هـ الموافق 2023/02/21 م واس
الرياض 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واس
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) للرجال، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 5/ 8/ 1444 هـ حتى يوم الخميس الموافق 10/ 8/ 1444 هـ، وذلك عبر منصة (أبشر - توظيف) https://jobs.sa .
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