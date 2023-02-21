الرياض 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) للرجال، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 5/ 8/ 1444 هـ حتى يوم الخميس الموافق 10/ 8/ 1444 هـ، وذلك عبر منصة (أبشر - توظيف) https://jobs.sa .// انتهى //19:54ت م0216