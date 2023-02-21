الرياض 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسالتقى الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد اليوم، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث (NDMA) لجمهورية باكستان الإسلامية الفريق الركن إنعام حيدر ملك، بحضور سفير جمهورية باكستان لدى المملكة أمير راتهور، والوفد المرافق لهما.واستعرض الجانبان خلال اللقاء أعمال إعادة إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات، بالإضافة إلى المشروعات التنموية التي يموّلها الصندوق في باكستان، كما ناقشا التحديات والصعوبات التي قد تواجه سير أعمال تلك المشروعات، ومتابعة الحلول الشاملة والمستدامة في هذا الجانب.من جانبه ثمن الفريق الركن إنعام حيدر جهود المملكة من خلال الصندوق في دعم المشروعات والبرامج الإنمائية، المنجزة والقائمة أعمالها في باكستان، مشيراً إلى أن لتلك المشروعات الأثر الإيجابي في حياة الشعب الباكستاني، للإسهام في النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي.الجدير بالذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قدّم لجمهورية باكستان الإسلامية (20) قرضًا تنمويًا بقيمة تتجاوز مليار دولار، بالإضافة إلى (3) منح كريمة مقدمة من المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية بقيمة تبلغ أكثر من (333) مليون دولار في قطاعات التنمية المختلفة.// انتهى //20:41ت م0224