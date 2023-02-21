الرياض 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واستنظّم وزارة الثقافة يوم غدٍ الأربعاء ملحمة "صهيل" في حي الطريف التاريخي بالدرعية -المُدرج ضمن مواقع التراث العالمي في منظمة اليونسكو-، وهي عبارة عن مسرحية غنائية تاريخية تستعرض قصة التأسيس ورجالاته، والتضحيات التي بذلوها من أجل رفعة الدولة السعودية وتطوّرها، وتُسلط الضوء على الإرث التاريخي والثقافي الذي تزخر به المملكة، وإبراز دور أطياف المجتمع السعودي في بناء تاريخ المملكة وحاضرها ومستقبلها.ويُقدّم العرض المسرحيّ الغنائيّ حكايته في قالب مُبتكر، يتّخذُ من الشعر في جزيرة العرب طريقاً ومدخلاً لكشف رموزٍ وأيقونات شامخة في المسيرة الملحميّة لهذه البلاد العظيمة عبر ثلاثة قرون؛ مستعرضاً رحلة تأسيس الدولة، وتوحيدها، وصمودها، وبنائها، وصولاً لنهضتها الكبرى في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده -حفظهما الله-.وتأتي ملحمة "صهيل" ضمن باقة من الفعاليات الثقافية التي تُنظّمها وزارة الثقافة في ذكرى يوم التأسيس، بالشراكة مع عدة جهات، وستُقدّم الملحمة من على أرض الدرعية، وأمام قصورها العتيقة، لوحات مسرحيّة وأدائية وموسيقية متنوّعة، تنسج في مجملها حكاية تاريخ المملكة العربية السعودية العريق، وحاضرها الزاهر، ومستقبلها المشرق.// انتهى //20:52ت م0225