حائل 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة ‏حائل نائب رئيس مجلس شباب المنطقة في منتزه المغواة الترفيهي اليوم فعاليات "استعراض الخيول" التي ينظمها مجلس شباب المنطقة، بمشاركة 125 خيّالا ‏بمناسبة ذكرى يوم التأسيس واستذكاراً لدور الخيل في تأسيس المملكة على يد أئمة وملوك الدولة السعودية، وامتداداً للمحافظة على الموروث الوطني والاهتمام برياضة الخيل، وتم استعراض الخيل وفق المسارات المحددة .وثمن سموه لمجلس شباب المنطقة ‏هذه الفعالية التي تعبّر عن مشاعر أبناء ‏المنطقة بمناسبة يوم التأسيس وتجسد التلاحم الوطني.‏من جهته نوه الأمين العام للمجلس الدكتور جمال الرويضي بدعم سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه ومساندتهما لفعاليات وأنشطة مجلس شباب حائل، مؤكداً أن حضور سمو النائب هو امتداد لتحفيزه للفعاليات ‏الشبابية النوعية احتفالا بيوم التأسيس، مشيداً بمشاركة الشباب في استعراض مهاراتهم وهواياتهم بهذه المناسبة الوطنية.// انتهى//20:53ت م0227