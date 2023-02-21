جدة 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسالتقى الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية بمنظمة المؤتمر الإسلامي السفير طارق علي بخيت، -اليوم- الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع باميلا بارتون، وذلك على هامش المنتدى الإنساني الدولي الثالث الذي عقد في الرياض.وأشار السفير طارق إلى الاهتمام الخاص الذي توليه المنظمة لقضايا المرأة، خاصة أهمية حمايتها من جميع أنواع العنف، بما يتماشى مع قرارات منظمة التعاون الإسلامي سواء على مستوى القمة أو مجلس وزراء الخارجية، والتي توجت بإنشاء منظمة تنمية المرأة، مشدداً على أهمية التنسيق بين مكتب الممثلة الخاصة ومنظمة تنمية المرأة لاستكشاف مختلف جوانب التعاون.كما ناقش اللقاء جوانب التعاون المشترك بين المنظمة ومكتب الممثل الخاص.// انتهى //20:55ت م0228