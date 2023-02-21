رفحاء 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واساستكملت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية استعداداتها للاحتفاء بيوم التأسيس تحت شعار "يوم بدينا" ، من خلال تزيين وتجميل الطرق الرئيسة والشوارع والميادين بالإنارة والأعلام ، وتهيئة الحدائق العامة والمنتزهات.وأوضحت البلدية أنه تم تركيب أكثر من 1300 علم وطني وعلم بهوية يوم التأسيس، و اللوحات والتصاميم التي تحمل هوية يوم التأسيس ،ونحو 45,000 متر طولي من أحبال الزينة على الأعمدة، بالإضافة إلى اللوحات الجمالية التعبيرية، وتفعيل الشاشات واللوحات الإعلانية على الطرق الرئيسة .// انتهى //21:16ت م0233