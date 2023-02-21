القاهرة 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسرفع معالي رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، بمناسبة يوم التأسيس.وقال العسومي في بيانٍ له اليوم، إن يوم التأسيس يعد يومًا للوفاء والولاء للقادة المؤسسين للمملكة، والاعتزاز بإنجازاتها وريادتها في المجالات كافة، مشيرًا إلى أن هذه الذكرى الغالية على قلوب العرب والمسلمين جميعًا، تمثل فرصة لاستذكار المسيرة المباركة والجذور الراسخة للمملكة، التي سار على نهجها أبناء الوطن بخطى ثابتة مما جعل من المملكة نموذجًا رائدًا يحتذي به في ظل القيادة الرشيدة، وما حققته المملكة من نقلة تنموية في الوقت الذي تواصل فيه العمل على تعزيز المنجزات الوطنية التي تسهم في استكمال مسيرة التنمية.//انتهى//21:21ت م0234