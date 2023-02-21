الرباط 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعا بنسبة 1.18 %، عند 10.565,37 نقطة.وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 1.61% ليستقر عند 843,95 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضا بنسبة 1.48 % بمجموع 801,33 نقطة.وفيما يخص المؤشرات الدولية، أغلق مؤشر " إف إس تي إي - موروكو" على خسارة بنسبة 1.48% إلى 9.649,06 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 155 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 553 مليار درهم مغربي.// انتهى //22:02ت م0238