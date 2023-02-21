الرياض 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة أن استضافة المملكة لأعمال المؤتمر الوزاري العالمي للقيم والأخلاق والنزاهة الرياضية 2023م بنسختهِ الأولى يأتي إيماناً والتزاماً ودعماً لأهدافه السامية وغاياته النبيلة، وتأكيداً للحرص الدائم على الشفافية والنزاهة وقيم الرياضة.وقال سموه في كلمته خلال حفل افتتاح المؤتمر اليوم في الرياض: "اجتماعنا هنا يمنحنا جميعاً المزيد من العمل والتعاون للمضي قدماً نحو الاهتمام بقضايا الشباب والرياضة، وما يعزز قيم المنافسة، ويصنع مستقبلاً واعداً، تتوافر معه وبه ومن أجله كل الممكنات لبلوغ النجاح" وأقيمت اليوم أعمال المؤتمر الوزاري العالمي للقيم والأخلاق والنزاهة الرياضية 2023م بنسختهِ الأولى، بالرياض، وسط مشاركة دوليةٍ كبرى، تمثلت بحضور أعضاء وممثلي منظمة اليونسكو من وزراء الرياضة في العالم، إلى جانب العديد من القيادات الرياضية والخبراء من مختلف أنحاء العالم.وشهد المؤتمر إقامة العديد من المعارض المصاحبة، بمشاركة 16 جهة، إضافةً إلى انعقاد العديد من الجلسات الحوارية وورش العمل، والمتعلقة بالإجراءات القانونية والحوكمة في الجرائم الدولية المتعلقة بالرياضة، وحماية الرياضة من الفساد، وأدوار السلطات الرياضية حول العالم في ملف النزاهة والحوكمة الرياضية، فضلاً عن مناقشة أهم التطورات في مجال النزاهة الرياضية.واستمع الحضور إلى كلماتٍ منوعةٍ من بعض المشاركين في المؤتمر، والتي تمحورت حول أهمية تكاتف جميع الدول، والتزامهم بتحقيق الأهداف السامية للرياضة، وصناعة بيئةٍ رياضية صحية بعيداً عن الآفات، لا سيما وأن الأخلاقيات في الرياضة تعدّ الجوهر القادرَ على تحريكها.الجدير بالذكر أن المؤتمر الوزاري العالمي للقيم والأخلاق والنزاهة الرياضية، بهدف لتعزيز النزاهة والقيم الرياضية والتنافس الشريف، في مختلف المجالات ذات العلاقة بالرياضة في العالم، وبناء الجسور والعلاقات بين الدول المشاركة، والسعي لخلق رياضةٍ مميزةٍ وصحية في العالم بأكمله، وصناعة رياضةٍ نزيهة، وتعزيز الرؤى المشتركة بين الدول والمنظمات المشـاركة، بما يخدم الرياضة في مختلف أنحاء العالم.// انتهى //22:03ت م0239