مقديشو 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسقتل 42 عنصرا من مسلحي حركة الشباب الإرهابية اليوم، في عملية عسكرية بمحافظة شبلى الوسطى.وأفاد بيان لوزارة الإعلام الصومالية، أن الجيش الصومالي وبالتعاون مع قوات دعم محلية والشركاء الدوليين، قام بعملية عسكرية على مسلحي حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في قرية "عدلي" بمحافظة شبيلي الوسطى وأسفر عنها مقتل 42 عنصرا من مليشيات الشباب الإرهابية.وأضاف البيان أن العملية العسكرية استهدفت قيادات وعناصر إرهابية كانوا يستعدون للقيام بعمليات إرهابية.// انتهى //22:08ت م0241