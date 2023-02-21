القاهرة 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسفاز فريق الأهلي على مضيفه فريق أسوان بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب أسوان، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.وبهذا الفوز، يرتفع رصيد الأهلي إلى 40 نقطة في صدارة جدول الدوري، فيما تجمد رصيد أسوان عند 22 نقطة في المركز التاسع.وفي منافسات الجولة ذاتها، تعادل فريق غزل المحلة مع مضيفه فريق الإسماعيلي بهدف لكل منهما، ليرتفع رصيد الغزل إلى 27 نقطة في المركز السابع، كما ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 14 نقطة في المركز السابع عشر .كما تعادل فريق فاركو مع مضيفه فريق حرس الحدود سلبياً بدون أهداف، ليرتفع رصيد فاركو إلى 23 نقطة في المركز الثامن، كما ارتفع رصيد الحرس إلى 15 نقطة في المركز السادس عشر.// انتهى //22:21ت م0244