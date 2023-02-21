الرياض 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسوقعت مؤسسة المسار الرياضي شراكة إستراتيجية مع نادي سباقات الخيل، ليصبح المسار الرياضي شريكًا إستراتيجيًّا لبطولة "كأس السعودية 2023" الذي يعد أغلى سباق للخيل في العالم.وجرى توقيع الشراكة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، والرئيس التنفيذي لمؤسسة المسار الرياضي جين ماكجيفرن.وعبّر صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل، عن سعادته بأن تكون مؤسسة "المسار الرياضي" شريكاً إستراتيجياً لكأس السعودية 2023، مؤكدًا أن هدف المؤسسة الطموح يتماشى مع مهمة نشر رياضة الفروسية وتيسيرها، والعمل على تعزيزها في مدينة الرياض".من جهتها أوضحت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "المسار الرياضي" أن سباقات الخيل والأنشطة الفروسية الأخرى إحدى ركائز رؤية "المسار الرياضي" لتحويل مدينة الرياض لتصبح وجهة مبتكرة لاتباع نمط حياة صحي ورياضي, مضيفةً أن سباق الخيل يعد جزءاً لا يتجزأ من تاريخ المملكة، كما أن جميع الخيول الأصيلة من سلالات عربية.وبينت جين أن "كأس السعودية" حدث عالمي؛ يعد مصدر إلهام لطموحات المؤسسة، وأن الشراكة مع نادي سباقات الخيل تعد المنبر المثالي لتشجيع المشاركة المجتمعية.يذكر أن بطولة "كأس السعودية" تقام في الرياض على مدار يومي 24 و25 من شهر فبراير الجاري، على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية, وستتاح الفرصة لجمهور البطولة التي تضم نخبة الخيالة الدوليين لزيارة جناح "المسار الرياضي" والتعرف على الخطط والفرص الواعدة التي يوفرها مشروع المسار الرياضي.// انتهى //22:24ت م0246