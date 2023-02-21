عرعر 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واستنطلق غداً فعالية "اكتشف الحرة" بنسختها الثانية التي تنظمها هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية ضمن فعاليات موسم ربيع المحمية، بمنطقة الحدود الشمالية.وتتيح الفعالية استكشاف الحرة والاستمتاع بطبيعتها الساحرة والفوهات البركانية ذات الطبيعة الخلابة مثل: مكمن مشاور الذي يُعد من أكبر الفوهات البركانية في المملكة, إضافة إلى الاستمتاع بالتجول سيراً في الهواء الطلق، وستكون الفعالية من الأربعاء إلى السبت من كل أسبوع.وفي نفس السياق تنطلق فعالية مكشات الطبيق يوم الخميس الموافق 23 فبراير بنسختها الأولى بمنطقة تبوك وتضم الفعالية مغامرات السفاري الممتعة وتسلق الجبال وغيرها العديد, حيث تُقام هذه الفعالية من الخميس إلى السبت من كل أسبوع.وأتاحت الهيئة التسجيل في فعاليتي ( مكشات الطبيق ) و (اكتشف الحرة) من خلال الرابط ( https://twitter.com/ksrnreserve?s=21&t=83jm2tKD-UHX_gjPdsCTdA) عبر حساب الهيئة الرسمي في تويتر.الجدير بالذكر أن هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية تسعى لتنشيط السياحة البيئية وجعلها كوجهة سياحية متكاملة محلياً وعالمياً كونها أكبر المحميات البرية في الشرق الأوسط، والتي تتميز بتنوعها الجغرافي والتراثي العريق الذي يعود لأكثر من 12,000 سنة قبل الميلاد.// انتهى //22:34ت م0247