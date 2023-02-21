عنيزة 1 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسأكملت محافظة عنيزة استعداداتها للاحتفال بيوم التأسيس بمجموعة من مظاهر الاحتفال بالإضافة للفعاليات المصاحبة.وأوضح رئيس بلدية عنيزة المهندس فارس بن محمد القحطاني بأن البلدية قامت بتزيين المحافظة بالإنارة الجمالية بأكثر من 1000 عامود إنارة وشجرة في مختلف الطرق والميادين، بالإضافة إلى تركيب أكثر من 500 علم و 100 لوحة احتفالية.ولفت القحطاني إلى أن البلدية ستنفذ فعالية قافلة الخيول والسيارات الكلاسيكية بالإضافة لاستديو التأسيس وموقع مخصص للاحتفال الشعبي يضم عزفاً بالربابة كأحد الفعاليات الشعبية.// انتهى //22:49ت م0250