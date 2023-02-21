الرياض 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسوقع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة في الرياض اليوم، مذكرة تفاهم، مع وزير الرياضة في جمهورية صربيا زوران جاجيتش لتعزيز التعـاون المشترك بين الطـرفين في العديد من المجالات ذات العلاقة بالشأن الرياضي.وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل البرامج بين المؤسسات والهيئات المعنية في كلا البلدين، وتبادل الوثائق والمواد السمعية والبصرية والمكتبية والتجارب المتعلقة بمجالات الرياضة، بالإضافة إلى التعاون في مجال تكوين كوادر الرياضة، فضلًا عن تعزيز التنسيق بين الطرفين للاستفادة من قدرات المدربين الرياضيين في مختلف التخصصات الرياضية، وتبادل تنظيم معسكرات التدريب الرياضية بين الجانبين، من خلال الهيئات والمؤسسات الرياضية واللجان الأولمبية والبارالمبية.// انتهى //22:49ت م0251