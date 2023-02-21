دومة الجندل 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسشهدت فعاليات مهرجان التمور بالجوف المقام في مدينة المعارض بمحافظة دومة الجندل إقبالا لافتا من الزوار في يومه الأول، حيث انطلقت فعالياته بتنظيم من أمانة الجوف ممثلة في بلدية دومة الجندل، وتستمر لمدة 7 أيام، بمشاركة 16 من الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية بالمنطقة.‏وأوضح رئيس بلدية دومة الجندل المهندس سميحان بن محمد الشمري الرئيس التنفيذي للمهرجان أن المهرجان استقطب في يومه الأول مختلف الزوار الذين جذبتهم الأجنحة والأركان المتنوعة في المهرجان، ما بين أنواع التمور المعروضة من أصناف عديدة، إلى جانب أركان الطفل والفنون التشكيلية والأسر المنتجة والأكلات الشعبية والعديد من المسابقات والعروض والفقرات التي تلائم مختلف الأذواق والأعمار، مضيفاً أن المهرجان فرصة للترفيه والتسوق.// انتهى //23:21ت م0254