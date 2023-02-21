نجران 1 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسنجح فريق طبي في مركز العيون بمستشفى الملك خالد بنجران، في إنهاء معاناة مريض في العقد الخامس من العمر يعاني من ضبابية في قصر النظر إلي أقل من متر.وأوضحت صحة نجران أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمريض اتضح وجود ماء أبيض في العين، وضعف في الإبصار، وتقرر إجراء عملية الماء الأبيض باستخدام عدسة ذكية، تكللت بفضل – الله تعالى-، بالنجاح، حيث تمكن هذه التقنية المريض من رؤية الأجسام القريبة مثل استخدام الهاتف الجوال والقراءة دون الحاجة إلى نظارة للقراءة، إضافة إلى رؤية الأجسام البعيدة بوضوح والمسافات المتوسطة مثل شاشات الكمبيوتر، مؤكدة أن العملية تعتبر من الإجراءات التي تستخدم لأول مرة في المنطقة.يذكر أن مستشفى الملك خالد للعيون قد أجرى العام 2023 عدد 1248 عملية ماء أبيض، وحقن الشبكية لـ 801 مريض، وتصحيح النظر لـ 337 مريضا بتقنية الليزر والليزك.// انتهى //23:52ت م0263