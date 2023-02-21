القاهرة 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واسفاز منتخب غامبيا على نظيره منتخب تونس، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما أمس على ملعب الإسكندرية الرياضي، في أولى جولات مباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب (تحت 20 عاماً) التي تستضيفها مصر حالياً.وفي نفس الجولة من المجموعة ذاتها، تعادل منتخب بنين مع نظيره منتخب زامبيا بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإسكندرية.بهذه النتائج، يحصد منتخب غامبيا أول ثلاث نقاط له في المجموعة، يليه منتخبا بنين وزامبيا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب بنقطة واحدة، فيما بقي منتخب تونس في المركز الرابع بلا نقاط.// انتهى //00:25ت م0003