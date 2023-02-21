الطائف 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واسأنهت أمانة محافظة الطائف استعداداتها للاحتفاء بيوم التأسيس الذي يُصادف الثاني والعشرين من شهر فبراير من كل عام، من خلال تركيب 230 بنرًا يحاكي قصة التأسيس موزعة على طرق وشوارع المحافظة وتركيب 280 علماً عند تقاطعات الطرق والميادين الرئيسة.وأوضحت الأمانة أن الاحتفال الرئيس سيكون بحديقة الملك عبدالله تحت مسمى الليوان، وتنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع الأمانة وتستمر فعالياته لمدة ٣ أيام.// انتهى //00:38ت م0004