القاهرة 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واسأقيمت أمس الثلاثاء مسابقة البندقية 10 أمتار - رجال وسيدات - ضمن منافسات اليوم الثالث لبطولة كاس العالم للرماية المقامة حالياً في مصر وتستمر حتى 23 فبراير الجاري.وأسفرت نتائج منافسات الرجال، عن تحقيق منتخب الهند المركز الأول والميدالية الذهبية، وحصل منتخب ألمانيا على المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما حصد منتخب كرواتيا المركز الثالث والميدالية البرونزية.وعلى مستوى السيدات، حقق منتخب بريطانيا المركز الأول والميدالية الذهبية، وحصد منتخب سويسرا المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما كانت الميدالية البرونزية من نصيب منتخب الهند.يذكر أن بطولة كأس العالم للرماية تقام بمشاركة 376 رام ورامية يمثلون 51 دولة من بينها المملكة.//انتهى//01:11ت م0005