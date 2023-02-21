مكة المكرمة 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واسأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام عن انطلاق "برنامج حفظ السنة النبوية المكثفة الثانية لعام ١٤٤٤ هـ".وحددت رئاسة الحرمين موعد انطلاق الدورة من يوم الخميس الموافق ١٠-٨-١٤٤٤هـ وحتى يوم السبت الموافق ١٩-٨-١٤٤٤هـ، حيث تمتاز الدورة بأن تكون مكثفة، يتفرغ فيها المشارك بشكل كامل من بدايتها حتى نهايتها، كما تكون الدورة حضورية، مع توفير السكن والإعاشة، وإعطاء شهادات للمشاركين، ويقوم على الدورة كادر تعليمي متميز.وأوضحت رئاسة الحرمين بأن المقررات في الدورة ستتمثل في؛ مراجعة المتفق عليه من كتاب الجمع بين الصحيحين للإشبيلي - مهذبا للحفاظ، ومراجعة نصف المتفق عليه من كتاب الجمع بين الصحيحين للإشبيلي - مهذبا للحفاظ، ومراجعة بلوغ المرام من أدلة الأحكام كاملاً، وحفظ مجلد من كتاب الجمع بين الصحيحين للإشبيلي - مهذّبًا للحفاظ -، وحفظ بلوغ المرام من أدلة الأحكام كاملًا.ودعت الرئاسة للتسجيل عبر الرابط: https://forms.gle/AQuymVac21rNt2Zg6 ، حيث يشترط للتسجيل، حفظ القرآن كاملاً، وذلك للمشاركة في الجمع بين الصحيحين، مبينة بإن التسجيل ينتهي يوم الخميس الموافق:١٤٤٤/٨/٣ هـ.// انتهى //01:16ت م0006