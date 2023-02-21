الرياض 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واسقبضت الجهات الأمنية في مناطق الرياض وحائل والحدود الشمالية على عدد من قائدي المركبات لوضعهم ملصقات تحمل مضامين تثير النعرات القبلية وتزعزع اللحمة الوطنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.// انتهى //01:22ت م0007