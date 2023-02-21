القاهرة 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واسأقيمت أمس الثلاثاء بمجمع صالات ملعب القاهرة الدولي، 6 مباريات في ثاني جولات المجموعة الأولى والثانية، وذلك ضمن منافسات البطولة العربية للأندية لكرة الطائرة التي تستضيفها مصر حالياً وتستمر حتى 3 مارس المقبل.وأسفرت نتائج مباريات المجموعة الأولى، عن فوز فريق الأهلي القطري على نظيره فريق الصداقة الفلسطيني بنتيجة (3-0)، كما تغلب فريق كاظمة الكويتي على نظيره فريق الميناء اليمني بنتيجة (3-0)، وحقق فريق النصر البحريني الفوز على نظيره فريق السويحلي الليبي بنتيجة (3-1).وتمكن فريق الأهلي المصري ضمن مباريات المجموعة الثانية من الفوز على نظيره فريق بني ياس الإماراتي بنتيجة (3-0)، كما تغلب فريق الوكرة القطري على نظيره فريق خيبل اليمني بنتيجة (3-0)، وحقق فريق السيب العماني الفوز على نظيره فريق مصافي الشمال العراقي بنتيجة (3-1).بهذه النتائج، تصدر الأهلي القطري ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، يليه النصر البحريني في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، فيما جاء كاظمة الكويتي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.كما تصدر الأهلي المصري ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، يليه الوكرة القطري في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، فيما جاء السيب العماني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.//انتهى//01:46ت م0010