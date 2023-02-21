جيزان 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واسينظم فرع وزارة الرياضة بمنطقة جازان بالتعاون مع جمعية مشاة وهايكنج جازان اليوم، برنامج "ماراثون المشي"، ضمن فعاليات يوم التأسيس بمدينة جيزان ومحافظتي العارضة وأحد المسارحة ومركز الشقيق.ويستهدف الماراثون الذي يأتي تحت إشراف وزارة الرياضة، جميع شرائح المجتمع، سعيا لتفعيل هذه المناسبة على الجميع، بهدف تعزيز مفهوم النشاط البدني والرياضي لمختلف الفئات العمرية.// انتهى //01:51ت م0012