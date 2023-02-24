الرياض 4 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واسأقام ناديا منسوبي وزارة الداخلية في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، عدداً من الفعاليات؛احتفالاً بيوم التأسيس للأعضاء والزوار وأبناء الشهداء.واشتملت الفعاليات على برنامج ترفيهي للأطفال، وركن للفن التشكيلي، ومعرض للسيارات الكلاسيكية، وعرض حي للصقور، وحفل ثقافي تضمَّن عرضاً مسرحياً وقصيدة وطنية مع "أوبريت" وطني، بالإضافة إلى إنشاء سوق شعبي عُرضت فيه المنتجات التراثية والأكلات الشعبية والألعاب القديمة.واختتمت الفعاليات بالعرضة السعودية بمشاركة عدد من الأعضاء والزوار.// انتهى //23:38ت م0108