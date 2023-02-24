الدمام 4 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واستشارك مبادرة المنور للأبحاث والدراسات الثقافية في مهرجان الكتاب والقراء الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، بمدينة الدمام، خلال الفترة من 23 فبراير وحتى 11 مارس القادم، بمشاركة نخبة من الكتاب والممارسين الثقافيين من المملكة ودول الخليج.وتتمثل هذه المبادرة بتصميم وإدارة جلسات الصالون الأدبي الذي يقام ضمن مناشط واسعة ينظمها المهرجان لتعزيز منظومة العمل الثقافي والأدبي بالمنطقة شملت؛ الخبر، والدمام، والقطيف.فيما يتضمن المهرجان حلقات حوار ونقاش مفتوحة للجمهور مصاحبة للصالون الأدبي الذي يقام في كورنيش الدمام، في مجالات؛ المنتج والمقترح لمبادرات ثقافية أدبية جديدة، وتشجيع المبادرات القائمة بتعريفها بشكل أوسع للجمهور الثقافي في المنطقة.يُذكر أن مبادرة المنور للأبحاث والدراسات الثقافية، التي انطلقت في ديسمبر الماضي، تعمل في حقل البحث الثقافي، وتدعم القطاعات الثقافية والإبداعية ذات العلاقة، وهي مبادرة غير ربحية مهتمة بتجسير العمل الثقافي وممارسيه بين المملكة ودول العالم.// انتهى //23:47ت م0110