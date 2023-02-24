أنقرة 4 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واسفاقت حصيلة ضحايا الزلزال الذي وقع في تركيا وسوريا يوم السادس من فبراير 50 ألف متوفى اليوم عقب إعلان تركيا وفاة أكثر من 44 ألفاً.وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (فاد) :إن عدد المتوفين من الهزات الأرضية في تركيا ارتفع إلى 44 ألفاً و 218 ليل اليوم.وبإضافة أحدث رقم معلن في سوريا وهو 5914 متوفى، يرتفع عدد القتلى الإجمالي في البلدين متجاوزاً 50 ألف شخص.//انتهى//23:52ت م0111