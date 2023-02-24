لندن 4 شعبان 1444 هـ الموافق 24 فبراير 2023 م واستراجعت الأسهم الأوروبية اليوم لتنهي الأسبوع على انخفاض بعدما غذت مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المخاوف من أن تستمر البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة.وأغلق المؤشر ستوكس 600 منخفضاً بنسبة واحد بالمئة،ليتخلى عن المكاسب التي حققها في وقت سابق من الجلسة بعدما جاء التضخم في الولايات المتحدة أكبر من المتوقع؛مما عزَّز المخاوف من أن يضطر المركزي الأمريكي لمواصلة رفع الفائدة لفترة أطول في أكبر اقتصاد في العالم.وأنهى المؤشر الأوروبي الأسبوع منخفضاً 1.4 بالمئة، وتصدرت أسهم شركات التعدين الخاسرين مع انخفاض أسعار المعادن في ظل ضعف الطلب في الصين وارتفاع الدولار.//انتهى//23:53ت م0112