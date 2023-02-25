القاهرة 5 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واسفاز المنتخب الجامبي لكرة القدم على نظيره الزامبي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم للشباب المقامة حَالِياً في مصر.وبهذه النتيجة رفع المنتخب الجامبي، رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد منتخب زامبيا عند نقطة واحدة متفوقاً بفارق الأهداف عن المنتخب التونسي في المركز الرابع والأخير.وفي منافسات الجولة ذاتها تعادل منتخب تونس للشباب، سَلْبِيّاً مع منتخب بنين في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد المكس بالإسكندرية وبذلك بقي نسور قرطاج في المركز الأخير بنقطة وحيدة، بينما أصبحت بنين في المركز الثاني بنقطتين.//انتهى//00:45ت م0001