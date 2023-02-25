القاهرة 5 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واستأهل منتخب مصر لكرة السلة للرجال إلى نهائيات كأس العالم بفوزه اليوم الجمعة على نظيره التونسي بنتيجة "71-67" في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المرحلة الختامية من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2023.وضمن منتخب مصر تأهله لنهائيات كأس العالم قبل جولتين على نهاية التصفيات برفقة منتخب جنوب السودان الذي فاز على السنغال في المباراة التي جمعتهما اليوم بصالة الاتحاد السكندري، ليتأهل الفريقان معا إلى نهائيات كأس العالم 2023.ورفع منتخب مصر رصيده إلى 18 نقطة خلف جنوب السودان بنقطة وحيدة، وضمن الفريقان التأهل أيا كانت نتائج الجولتين المتبقيتين.//انتهى//00:53ت م0003