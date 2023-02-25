الرياض 05 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واسنظم نادي سباقات الخيل الأمسية الأولى من كأس السعودية 2023، بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية وسط حضور محلي ودولي كبير.وحقق الجواد عسفان الخالدية لأبناء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، كأس المنيفة للخيل العربية الأصيلة مقدم من وزارة الثقافة "الفئة الثانية "، كما حقق الجواد الكتابليتي لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، كأس طويق ،فيما حققت الفرس عليا، للمالك عبدالإله عبدالعزيز الموسى كأس الميل للأفراس.وتضمنت الأمسية الأولى لكأس السعودية 2023 ثمانية أشواط متنوعة الدرجات والتصنيفات، لمختلف الأعمار والفئات، وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى على النحو التالي:الشوط الأول على مسافة 1600 م، فازت به الفرس عليا، للمالك عبدالإله عبدالعزيز الموسى، والشوط الثاني على مسافة 1600 م،( تحدي الخيالة العالمي مقدم من stc (الجولة الأولى ) فاز به الجواد وجاب، لإسطبل المنقوش، وجاء الشوط الثالث على مسافة 1400 م،( تحدي الخيالة العالمي مقدم من stc (الجولة الثانية) وفاز به الجواد مدباس، لأبناء محمد بن هادي بن خيوط، والشوط الرابع على مسافة 1800 م، فاز به الجواد الكتابليتي، لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ونالت الشوط الخامس على مسافة 1200 م،( تحدي الخيالة العالمي مقدم من stc (الجولة الثالثة)) الفرس حبيبي قو لكي، للمالك رفاعي صنت الغريبان، وجاء الشوط السادس على مسافة 2100 م،( تحدي الخيالة العالمي مقدم من stc (الجولة الرابعة) من نصيب الجواد ستاركات، للمالك نواف ساري راشد المطيري، والشوط السابع على مسافة 2100 م،( الشوط السعودي الدولي هانديكاب ) وفاز به الجواد قادر، لإسطبل الرفقة، والشوط الثامن على مسافة 2100 م، فاز به الجواد عسفان الخالدية لأبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.// انتهى //01:19ت م0005