أبهـا 05 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واستواصل القافلة الزراعية الإرشادية يومها الثاني على التوالي في محافظة محايل عسير، مقدمةً الكثير من الخدمات الزراعية للمزارعين والنحالين.وتهدف القافلة إلى زيادة الوعي بأهمية الزراعة، وتنمية دور المزارعين وتطوير مهاراتهم، وتقديم خدمة تسويقية مجانية للأسر المنتجة والمزارعين والنحالين، إلى جانب عرض منتوجاتهم وبيعها.ويواصل الزوار ارتياد القافلة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث تنظم القافلة العديد من ورش العمل التطبيقية والإرشادية والزراعية، بهدف تنمية وتثقيف وتطوير المزارع السعودي.وتشتمل القافلة على 40 ركناً، يشارك فيها عدد من الأسر المنتجة والنحالين وأصحاب المشاتل الزراعية والجهات الحكومية ذات الصلة.// انتهى //01:31ت م0006