بغداد 05 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واسافتتح رئيس البرلمان العراقي رئيس اتحاد البرلمان العربي محمد الحلبوسي اليوم في بغداد أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين لاتحاد البرلمان العربي تحت شعار "الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته".وأكد الحلبوسي أن انعقاد المؤتمر ببغداد، يشكل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات بين البلدان العربية، مشيرًا إلى أهمية المساندة العربية للمضي قدما نحو عراق آمن وشرق أوسط مستقر، ووطن عربي ينمو ويتقدم بما يتوازى مع متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة.وشدد رئيس اتحاد البرلمان العربي على رفض العراق لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأشقاء الفلسطينيين، مجددا التأكيد على موقف بلاده الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية، وأحقية الفلسطينيين بإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.الجدير بالذكر أن أعمال المؤتمر تستمر لغاية 26 من شهر فبراير الجاري ويتضمن جدول الأعمال ملفات عديدة.// انتهى //13:22ت م0040