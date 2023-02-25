القاهرة 05 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واسخسرت البورصة المصرية 28 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة عند 1.079 تريليون جنيه، مقابل 1.107 تريليون جنيه، أي بنسبة هبوط 2.6%.وانخفض مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 2.77% مسجلاً 17003.90 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 0.63% ليصل إلى 2971.88 نقطة، وسجل مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا تراجعًا بنحو 1.73% لينهي التعاملات عند مستوى 4436.86 نقطة.وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 10.1 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.184 مليار ورقة مُنَفّذة على 326 ألف عملية، خلال الأسبوع المنتهي.// انتهى //13:33ت م0041