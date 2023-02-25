الجبيل 05 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واسأقام ميدان فروسية الجبيل، أمس، حفل سباقه الخامس عشر للموسم الحالي ١٤٤٤ هـ، وذلك على مضمار الميدان بمدينة الجبيل الصناعية.وتكون السباق من أربعة أشواط مسافة كل شوط 2000 متر، جاءت نتائجها كما يلي: الشوط الأول كأس شركة المواساة الطبية " للجياد العربية الأصيلة مفتوح حصن و فراس + 3 سنوات فاز بالمركز الأول الجواد "المهندس" لإسطبل ناصر المنصوري، وفي الشوط الثاني كأس شركة عبدالله مبارك المسحل للجياد المهجنة الأصيلة إنتاج محلي مفتوح أمهار ومهرات 3 سنوات، وفاز بالمركز الأول الجواد "انجلينا" لإسطبل حمد المري، وفي الشوط الثالث كأس شركة معادن للجياد المهجنة الأصيلة مفتوح حصن وأفراس + 3 سنوات، فائز بالمركز الأول الجواد "مصبح" لإسطبل عبدالله الدوسري.وفي الشوط الرابع كأس بلدية الجبيل للجياد المهجنة الأصيلة إنتاج محلي مفتوح حصن وأفراس + 4 سنوات، فاز بالمركز الأول الجواد "معروف" لإسطبل شقران المطيري .// انتهى //14:09ت م0043