الطائف 05 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واسانهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف كافة الاستعدادات لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام 1444هـ لأكثر من 220 ألف طالب وطالبة في مدارس التعليم العام والأهلية لجميع المراحل التعليمية .وعملت إدارة الاختبارات والقبول ( بنين وبنات ) بتعليم الطائف على تطبيق التوجيهات المتعلقة بالاختبارات، منها لائحة تقويم الطالب، مع تطبيق الدليل الإرشادي للتقويم والقبول في نظام المسارات، واستكمال تقويم أداء الطلاب والطالبات للصفوف الدراسية ( الأول والثاني الابتدائي ورياض الأطفال ) في جميع معايير التقويم المدرجة في نظام نور لجميع المواد الدراسية للفصل الدراسي الأول، واستكمال البرامج العلاجية للطلاب والطالبات في الوقت المحدد ، وحث المدارس على تنفيذها ، مع التأكيد على تحديد المهام والمسؤوليات للجان في الاختبارات .وأكّد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور فهد الشريف على أهمية فترة الاختبارات في الأمور التنظيمية في المدارس ومتابعتها بشكل مباشر على الصعيد الإشرافي من قبل جميع منسوبي التعليم كل في مجاله واختصاصه من جانب ، مؤكدا على الاهتمام بالجانب النفسي والتوعوي للطلبة في موسم حصاد الفصل الدراسي الثاني .// انتهى //14:34ت م0044