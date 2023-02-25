الدمام 05 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واسيؤدي قرابة نصف مليون طالب وطالبة يوم غدٍ، من مختلف مراحل التعليم العام في المنطقة الشرقية، الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام 1444 هـ، والتي تستمر لمدة أسبوع.واستعدت جميع إدارات المدارس في المنطقة ومحافظاتها بقطاعيها البنين والبنات، مبكرا بتجهيز القاعات وتهيئة البيئة المناسبة لأداء الاختبارات بهدوء وسهولة، ضمن الخطط التشغيلية التي تقف عليها إدارة تعليم المنطقة إداريا وفنياً وزمنياً من خلال تجهيز وتهيئة كافة المدارس لمقار الاختبارات وإعداد جداول الاختبارات وما يتصل بها وغرف التحكم "الكنترول"، فضلاً عن الإرشادات الصحية وما يختص بجانب الأمن والسلامة والتوجيه الطلابي.وأكدت إدارة التعليم، على ضرورة جاهزية المجتمع التعليمي واستعداده لاستقبال فترة الاختبارات والعمل بروح الفريق الواحد وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لأبنائنا الطلاب والطالبات بما يضمن جودة أداء الاختبارات ووضع فرص التحسين.وركزت إدارة تعليم المنطقة على الجانب النفسي والمعنوي للطلاب والطالبات من خلال استقبال إدارتي التوجيه الطلابي للأسئلة والاستفسارات النفسية والتربوية والاجتماعية التي تخص الطلاب والطالبات وأولياء الأمور ومنسوبي ومنسوبات التعليم وذلك عبر الهاتف الاستشاري المركزي "اسألني" والمخصص للطلاب عبر الهاتف رقم 0138252156، أو الهاتف الاستشاري الخاص باستقبال اتصالات الطالبات عبر الأرقام التالية 0533853415 و 0550713721.//انتهى//15:25ت م0046