إسلام آباد 05 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.074 حقيبة إيوائية في منطقتي ميربورخاص وعمر كوت بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 7.518 فرداً.ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لتوفير المواد الإيوائية والحقائب الشتوية للأسر الأكثر حاجة بالمناطق المستهدفة في باكستان .// انتهى //15:31ت م0047