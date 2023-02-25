كابل 05 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 700 سلة غذائية في مدينة جلدره بولاية كابل في أفغانستان، استفاد منها 4.200 فرد من متضرري الفيضانات، بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي .ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع الشعب الأفغاني الشقيق والتخفيف من معاناة المتضررين من كارثة الفيضانات بمختلف المدن والولايات في أفغانستان .// انتهى //15:31ت م0048