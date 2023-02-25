جنديرس 05 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول توزيع المواد الإغاثية المتنوعة لمتضرري الزلزال في بلدة جنديرس بمدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب بسوريا.وجرى توزيع 12 طنا و91 كيلو غراماً من السلال الغذائية و 125 حقيبة إيوائية و 125 خيمة إيوائية، استفاد منها 715 فرداً بواقع 125 أسرة من متضرري الزلزال.ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.// انتهى //15:35ت م0051