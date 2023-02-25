اعزاز 05 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 8 أطنان و25 كيلو غراماً من السلال الغذائية و127 خيمة إيوائية، بمدينة أعزاز التابعة لمحافظة حلب بسوريا، استفاد منها 1.212 فرداً بواقع 202 أسر من متضرري الزلزال.ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية .// انتهى //15:55ت م0052