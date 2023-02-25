القاهرة 5 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واسخسر منتخب مصر أمام نظيره منتخب السنغال، بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب القاهرة الدولي، في ختام جولات مباريات المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب (تحت 20 عاماً) التي تستضيفها القاهرة حالياً.بهذه النتيجة، يرتفع رصيد منتخب السنغال إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، ليتأهل إلى ربع نهائي البطولة، فيما تجمد رصيد منتخب مصر عند نقطة واحدة في المركز الرابع ليودع البطولة من دور المجموعات.وفي مباراة أخرى للمجموعة ذاتها، تغلَّب منتخب نيجيريا على نظيره منتخب موزمبيق بهدفين نظيفين، ليحسم منتخب نيجيريا تأهله للدور المقبل كوصيف للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، فيما ودَّع منتخب موزمبيق المسابقة، بعدما احتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.//انتهى//22:53ت م0096