الدمام 05 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واسحوَّل المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين تأخرَه بفارق 6 أهداف بالشوط الأول في مواجهته أمام المنتخب الكويتي، إلى انتصار بفارق هدفين بواقع (25-23)، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من البطولة العربية لمنتخبات الناشئين الحادية عشرة (مواليد 2004م)، التي جرت اليوم، على صالة الأميرة سمية بمملكة الأردن.وتقدم المنتخب الكويتي بفارق ستة أهداف بنتيجة (11-17) في شوط المواجهة الأول، وبتركيز عالِ دخل لاعبو الأخضر الشوط الثاني وتمكنوا من قلب الطاولة والتقدم بالنتيجة حتى أنهوا المواجهة لصالحهم، وكسبوا نقطتي المواجهة التي رفعت رصيد منتخبنا إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد منتخب الكويت عند 4 نقاط، وحصل لاعب الأخضر سجاد الفردان على جائزة أفضل لاعب في اللقاء.ومن المقرر أن يكون يوم غدٍ الأحد راحة لجميع المنتخبات المشاركة، على أن تجري مباريات الجولة الخامسة بعد غدٍ الاثنين 27 فبراير 2023م، حيث سيلتقي ناشئو الأخضر المنتخب العراقي، عند الساعة الخامسة مساءً.// انتهى //23:16ت م0099