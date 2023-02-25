الرياض 5 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واسزار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان، عبدالله بن سعود العنزي، اليوم، ركن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشارك ضمن الجناح السعودي في معرض مسقط الدولي للكتاب 2023.واطلع السفير خلال الزيارة على الجهود والأعمال التي تقدمها "الشؤون الإسلامية" في مجال العناية ببيوت الله، والدعوة إلى الله، وخدمة الحجاج والمعتمرين عبر أحدث الطرق والوسائل الحديثة، مثنياً على مشاركة الوزارة المميزة في هذه المحافل الدولية وعملها الاتصالي مع الجمهور الإسلامي دوليًا في نشر الإسلام الصحيح الذي يقوم على الوسطية والاعتدال ونشر ثقافة التسامح والتعايش.كما أشاد السفير بالعمل المؤسسي للوزارة في تقديم التطبيقات الحديثة، والقيمة العظيمة المقدمة التي تبرز جهود المملكة في خدمة القرآن الكريم عبر ما يقدمه مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.//انتهى//23:37ت م0102