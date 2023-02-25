القدس المحتلة 5 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واساعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم 12 فلسطينياً في الضفة الغربية وقطاع غزة.وأفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في بيان: أن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية فلسطينيين من بلدة السموع بمدينة الخليل في الضفة الغربية، بعد اقتحام البلدة، التي جرى فيها الاعتداء على الفلسطينيين.وفي السياق، أفادت مراكز حقوقية فلسطينية باعتقال قوات الاحتلال أربعةَ فلسطينيين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، على مقربة من السياج الفاصل بين القطاع وفلسطين المحتلة عام 1948.//انتهى//23:41ت م0103