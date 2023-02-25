مدريد 5 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واسانتهى ديربي العاصمة مدريد بين الريال "حامل اللقب" وجاره أتلتيكو بالتعادل 1-1 اليوم، في قمة مباريات المرحلة الـ 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم، لتكون النتيجة في مصلحة برشلونة المتصدر.سجل هدف السبق لأتلتيكو الأوروغوياني خوسيه خيمينيس في الدقيقة 78، وعدل ألفارو رودريجيز النتيجة للريال في الدقيقة 85، وتعرض أنخيل كوريا لاعب أتلتيكو للطرد في الدقيقة 64.ورفع ريال مدريد رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني،بفارق 7 نقاط عن برشلونة المتصدر، الذي لديه مباراة أقل من الريال، بينما أصبح رصيد أتلتيكو 42 نقطة في المركز الرابع.//انتهى//23:47ت م0105