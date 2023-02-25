القاهرة 6 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واستعادل فريق الأهلي المصري مع ضيفه فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على ملعب السلام بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.بهذه النتيجة، يرتفع رصيد داونز إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطة واحدة عن الهلال السوداني صاحب المركز الثاني، بينما حصد الأهلي أول نقطة له في البطولة.ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره فريق القطن الكاميروني، يوم الجمعة المقبل، وذلك ضمن لقائه المؤجل من الجولة الأولى.// انتهى //01:18ت م0003