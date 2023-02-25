رام الله 6 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واسأصيب فلسطينيان بجروح الليلة، بعد أن فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي نيرانها صوبهما في بلدة سيرا قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن قوات الاحتلال استهدفت مجموعة من الشبان الفلسطينيين بالرصاص قرب بلدة سيرا غرب مدينة رام الله مما أدى لإصابة شابين بجروح.وفي القدس المحتلة، أفاد مركز معلومات وادي حلوة في بيان أن قوات الاحتلال اقتحمت حي وادي الربابة ببلدة سلوان، وشنت حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين.// انتهى //01:34ت م0004